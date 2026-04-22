Parkta oyun yerine silah eğitimi verdiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran o anlar

Adana'nın Seyhan ilçesinde kaydedilen görüntüler, çocuk parklarının asıl amacından ne kadar uzaklaştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir parkta bir şahsın, yanındaki küçük çocuğa oyuncak silahla atış talimi yaptırması görenleri hayrete düşürdü.

Bankları Hedef Tahtasına Çevirdi

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, yanındaki çocukla birlikte mahalle parkına geldi. Çevredeki çocukların oyun oynadığı sırada bankların üzerine karton kağıtlar yerleştiren şahıs, çocuğa silah tutuşu ve nişan alma konusunda ders vermeye başladı. Küçük çocuğun oyuncak silahla üst üste atış yaptığı anlar, bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

Sosyal Medyada Tepki Yağdı

Görüntülerin sosyal platformlarda paylaşılmasının ardından kullanıcılar büyük tepki gösterdi. Parkların çocuklar için güvenli alanlar olması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, bu tür "atış talimi" görüntülerinin çocuk psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler bırakacağına dikkat çekti. Çocukların eğlenmesi gereken bir alanda verilen bu "eğitim", toplumsal duyarlılığı da beraberinde getirdi.