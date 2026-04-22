CANLI YAYIN
Geri
Anne ve babasını kurşun yağmuruna tutup intihar etti! İstanbul'un göbeğinde aile katliamı

Anne ve babasını kurşun yağmuruna tutup intihar etti! İstanbul'un göbeğinde aile katliamı

Küçüksu Mahallesi'nde yaşayan D.I. henüz bilinmeyen bir nedenle anne ve babasını hedef aldı. Yaşlı çifti hayattan koparan saldırgan, aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

stanbul Üsküdar'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir aile trajik bir şekilde yok oldu. Küçüksu Mahallesi Barbaros Paşa Caddesi üzerinde bulunan Güzel Sefakent Sitesi'ndeki daireden yükselen silah sesleri üzerine mahalleli büyük korku yaşadı.

Tartışma Kanlı Bitti

Edinilen bilgiye göre, site içerisindeki evlerinde bir araya gelen D.I. ile 67 yaşındaki annesi B.I. ve babası H.I. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren D.I., yanında bulunan silahla önce annesine ardından babasına ateş açtı. Yaşlı çift kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan şahıs aynı silahı kendi başına doğrultarak tetiği çekti.

Ekipler Kapıyı Kırınca Dehşet Ortaya Çıktı

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Daireye giren ekipler, yaptıkları kontrollerde D.I., B.I. ve H.I.'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle