Samsun'da aile içi kavga araç alev topuna döndü! Öfkesini babasının aracından çıkardı

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan olay, duyanları hayrete düşürdü. Bir kafede babasıyla tartışan 27 yaşındaki genç, öfkesini babasının park halindeki otomobilini yakarak çıkardı. Olay öncesi sosyal medyada yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

Kafedeki Tartışma Sokağa Taştı

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerindeki bir kafede bir araya gelen Kadir H. ile babası Hayrettin H. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine dışarı çıkan Kadir H., babasına ait park halindeki otomobilin yanına gitti. Önce aracın camlarını kıran genç adam, ardından aracı ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı.

Sosyal Medyadan Paylaşım Yapmış

Olayın ardından yapılan incelemede, Kadir H.'nin aracı yakmadan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından esrarengiz bir mesaj paylaştığı görüldü. Genç adamın, "Ben kimseye kahpelik yapmadım, cezası çok büyük. Herkes yaptığı şeyin bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandığı belirlendi.

İtfaiye ve Polis Seferber Oldu

Çevredeki vatandaşların alevleri fark edip ihbar etmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri olay sırasında yolu trafiğe kapatırken, otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.