Müge Anlı'daki Levent Karaduman cinayetinde gözaltı sonrası gelen itiraf! Su tahliye edildi, ceset parçaları çıktı

36 yaşındaki bir çocuk babası Levent Karaduman 2013 yılında Deniz'den esrarengiz bir şekilde kayıplara karışmış ve 7 yıldır da hiçbir şekilde izine rastlanmamıştı. Tabela reklam işi yapan Karaduman'ın kaybıyla ilgili şüphenilen isimse kuzeni ve iş arkadaşı Ali Osman'dı. Yıllarca yeğeni tarafından oyalanan Mesude Karaduman Müge Anlı'nın programına katılmıştı.