Müge Anlı'daki Levent Karaduman cinayetinde gözaltı sonrası gelen itiraf! Su tahliye edildi, ceset parçaları çıktı
Müge Anlı'daki Levent Karaduman'ın kaybı, 7 yıl sonra kayıp dosyasından cinayet dosyasına dönüştü. Atv ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen ismi Müge Anlı, canlı yayında kuzen Ali Osman Sepetçi hakkında 7 yıl sonra gelen gözaltı kararını açıklamıştı. Üzerinden çok geçmeden teyze oğlu Ali Osman'dan Levent Karaduman cinayeti itirafı geldi. Müge Anlı'nın Denizli'de aradığı Levent Karaduman'ın cesedine ulaşıldı. Su kuyusundaki suların tahliye edilmesi ile parça parça halinde çıkan ceset parçaları Adli Tıp morguna kaldırıldı. İşte Denizli'deki vahşi cinayetin perde arkası...
Müge Anlı bir cinayeti daha aydınlattı. Levent Karaduman'ın kayıp dosyası cinayet dosyasına dönüştü. Gözü yaşlı anne Müge Anlı canlı yayınına çıkıp, şüphelerini dile getirmiş ve katilin Karaduman'ın teyzesinin oğlu Ali Osman Sepetçi olduğundan şüphelendiğini defalarca dile getirmişti. Denizli'deki cinayet için düğmeye basıldı ve geçtiğimiz gün Müge Anlı son dakika gözaltı gelişmesini canlı yayında açıkladı. Gözaltına alınan Ali Osman Sepetçi, çok geçmeden cinayeti itiraf etti.
36 yaşındaki bir çocuk babası Levent Karaduman 2013 yılında Deniz'den esrarengiz bir şekilde kayıplara karışmış ve 7 yıldır da hiçbir şekilde izine rastlanmamıştı. Tabela reklam işi yapan Karaduman'ın kaybıyla ilgili şüphenilen isimse kuzeni ve iş arkadaşı Ali Osman'dı. Yıllarca yeğeni tarafından oyalanan Mesude Karaduman Müge Anlı'nın programına katılmıştı.
ARDINDAN İTİRAF!
Müge Anlı'nın canlı yayında son dakika gelişmesini paylaşmasının ardından çok geçmeden beklenen itiraf geldi. Denizli'de, 7 yıl önce ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Levent Karaduman'a ait olduğu değerlendirilen ceset, ortağı olan teyzesinin oğlu Ali Osman S.'nin evinin arkasındaki 9 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu.
LEVENT KARADUMAN'IN CESEDİ BULUNDU!
Denizli'de, 7 yıl önce ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Levent Karaduman'a ait olduğu değerlendirilen ceset, ortağı olan teyzesinin oğlu Ali Osman Sepetçi'nin (31) Baklan ilçesindeki evinin arkasındaki 9 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. Gözaltına alınan Ali Osman Sepetçi'nin polisteki sorgusu ile cesedi çıkarmak için başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi.