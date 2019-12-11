Özel Harekat polislerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 3 yaralı 11.12.2019 13:11

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait aracın şarampole yuvarlanması sonucu 3 polis memuru yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Merzan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda meydana geldi. Polisleri taşıyan minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı 6 metre yükseklikteki istinat duvarından şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 3 polis memuru, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Müdürü Şaban Bayar, hastaneye gelerek tedavi gören polis memurlarını ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundular.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Akbıyık, "Bugün Mezran bölgemizdeki yeni özel harekat binamızda çalışma yapan özel harekat görevlilerimiz şehir merkezine inerken, aracın kayması sonucu trafik kazası yaptılar. 3 arkadaşımız hafif yaralı. Hayati tehlikeleri bulunmuyor. Allah'tan şifa diliyoruz" dedi.