Son dakika: Sınırda hareketli dakikalar! Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı

İdlib'de 33 askerimizin şehit edildiği kalleş saldırı sonrası sınır hattında hareketli saatler yaşanıyor. Son dakika haberine göre Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen zırhlıların taşındığı TIR'lardan oluşan konvoy, jandarma eskortluğunda geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye'ye ulaştı.
İslahiye- Hassa yolunda Hatay yönüne hareket etti.
Askeri konvoyun, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçirilerek, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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