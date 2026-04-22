Ortaokulda akılalmaz silah skandalı! Arkadaşlarının elindeki tabancayı görünce ne yapacaklarını şaşırdılar

Ankara'da okulda silah skandalı: Çantalar gitti şeffaf poşetler geldi

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir ortaokulda yaşanan olay, eğitim camiasında ve veliler arasında büyük bir korku dalgasına yol açtı. 5. sınıf öğrencisi bir çocuğun okula tabanca getirdiği iddiası üzerine emniyet ve okul yönetimi sıra dışı güvenlik önlemleri aldı.

"Karnında Silahla Geziyordu"

Andiçen Mahallesi'ndeki bir ortaokulda meydana gelen olayda, iddialara göre bir erkek öğrenci dedesine ait olduğu belirtilen tabancayı 3 gün boyunca çantasında ve üzerinde taşıdı. Durumu fark eden arkadaşlarının ve velilerin ihbarı üzerine okula gelen polis ekipleri silaha el koydu. Dehşeti yaşayan sınıf arkadaşları, "Arkadaşım karnında silahla geziyordu, görünce elim ayağım dolandı" diyerek yaşadıkları travmayı anlattı.

Çanta Yerine Şeffaf Poşet Dönemi

Skandalın ardından okul yönetimi radikal bir karar alarak öğrencilerin okula çanta yerine şeffaf poşetle gelmelerini istedi. İçinde ne olduğunun dışarıdan görünmesi amacıyla alınan bu karar doğrultusunda, okul girişlerinde her sabah detaylı arama yapılmaya başlandı. Veliler ise yaşananlar nedeniyle endişeli olduklarını belirterek çocuklarını artık okul kapısında beklediklerini ifade etti.

Soruşturma Derinleşiyor: Gözaltılar Var

Polis ekipleri olayla ilgili olarak çocuğun ailesinden bazı isimleri gözaltına alırken, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin de ifadelerine başvurulmak üzere emniyete çağrıldığı öğrenildi. Okul çevresindeki polis devriyesi sayısı artırılırken, olayın adli boyutuyla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülüyor.