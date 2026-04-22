Hatay'da otomobil tünelde koyun sürüsüne daldı! 17 hayvan telef oldu
Dörtyol ilçesinde seyir halindeki bir araç tünel içinde karşısına çıkan sürüye çarptı. Yolun bir süre trafiğe kapandığı kazada otomobil sürücüsü yara almazken 17 koyun can verdi.
Tünel İçinde Sürüye Çarptı
Kaza, Karakese Mahallesi'ndeki tünelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.B. yönetimindeki 27 AKS 532 plakalı otomobil, tünel içinde seyir halindeyken bir anda önüne çıkan koyun sürüsüne daldı. Çarpmanın şiddetiyle sürüdeki 17 koyun olay yerinde ölürken, 3 koyun ise yaralandı.