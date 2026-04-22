Hatay'da otomobil tünelde koyun sürüsüne daldı! 17 hayvan telef oldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin tünel içerisinde koyun sürüsüne çarpması sonucu 17 hayvan telef oldu.

Tünel İçinde Sürüye Çarptı

Kaza, Karakese Mahallesi'ndeki tünelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.B. yönetimindeki 27 AKS 532 plakalı otomobil, tünel içinde seyir halindeyken bir anda önüne çıkan koyun sürüsüne daldı. Çarpmanın şiddetiyle sürüdeki 17 koyun olay yerinde ölürken, 3 koyun ise yaralandı.