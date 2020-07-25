CHP Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine şok yaşatan isim onur kurulu üyesi Nuriye Berberoğlu oldu. Berberoğlu, CHP yönetimine kaset kumpasını hatırlatıp CHP yönetiminin FETÖ ile ilişkisi olduğu iddiasında bulunarak FETÖ etkinliğine katılan "CHP'li milletvekillerini neden ihraç etmediniz?" diye sorusunu yöneltti. Partinin muhalif isimlerinden olan Nuriye Berberoğlu, Kılıçdaroğlu'nun telefonları kapatarak yatta kiminle görüştüğünü sorduğu esnada mikrofonu kapatıldı.
Nuriye Berberoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na gizli yat görüşmesini sorduğu sırada mikrofonu kapatıldı
25.07.2020 20:25
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