Halk TV'de Kılıçdaroğlu'nun rakiplerine sansür! İlhan Cihaner, Aytuğ Atıcı ve Tolga Yarman'ın konuşmaları yayınlanmadı...

25.07.2020 19:15

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı CHP yandaşı Halk TV'nin yayıncılık anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının tamamını canlı yayınlayan Halk TV, kurulay sürecinde Kılıçdaroğlu'na muhalif olan İlhan Cihaner, Aytuğ Atıcı ve Tolga Yarman'ın konuşmasını ise görmezden geldi.