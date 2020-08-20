Nevşin Mengü'nün 'müjde' hazımsızlığı! Enerji keşiflerini aklınca küçümsedi

20.08.2020 00:30

Nevşin Mengü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ilk yerli güneş paneli fabrikası açılışında dile getirdiği “İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum” sözlerine ilişkin yaptığı açıklamasında nefretini bir kere daha kustu. Mengü, Başkan Erdoğan’ın enerji kaynaklarına yönelik olduğu düşünülen sözlerine ilişkin "astarı yüzünden pahalı olmasın" diyerek eleştirdi.