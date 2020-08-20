Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi!

20.08.2020 00:08

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası, pandemi ile mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanlarına müjdeli haberi verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “COVID-19 hastalarıyla; poliklinikte, serviste, yoğun bakımda (vb) ilgilenen hekimler ve tüm sağlık çalışanlarıyla aile hekimleri, 1 Ağustos’tan itibaren 3 aylık zaman diliminde bir ek ödeme alacak. Diğer hekim ve sağlık çalışanları için de Ocak esas alınarak ek ödeme planlanıyor.” dedi. Öte taraftan Bakan Koca , bu noktadaki gayretlerinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu açıklamalarda bulundu:



SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME MÜJDESİ

"Özellikle Kovidli hastalarla ilgili poliklinik, servis, yoğun bakım ve benzeri yoğun ilgilenen branş veya branş dışı hekimler ve sağlık çalışanları olmak üzere bir ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık bir zaman diliminde ödeneceğini buradan söylemek istiyorum. Ayrıca Kovidli hasta grubuyla daha çok uğraşmayan hekimlerimiz veya sağlık çalışanlarımızla ilgili de ocak ayı esas alınarak ayrıca düzenleme yapılarak, ek ödeme planlanıyor."

Aile hekimlerinin de bu dönemde özverili çalıştığına dikkati çeken Koca, Kovidli hastaların semptom takibi için sürekli devrede olduklarını aktardı.

Sağlık Bakanı Koca, "Aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibarıyla Kovidli hasta takibi esas alınarak bir ek ödeme olacağını söylemek istiyorum." diye konuştu.



HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR

Sağlık çalışanlarının eforunun, gayretinin, özverisinin parayla ölçülemeyecek kadar önemli olduğunu vurgulayan Koca, imkanlar ölçüsünde gayret ve çaba içinde çözüm getirildiğini ifade etti.

Koca, bu noktadaki gayretlerinden dolayı Hazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti.