Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İslam aleminin Hicrî 1442 yılını tebrik etti

20.08.2020 01:14

Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1442 yılını tebrik ediyor, yeni yılın ülkemiz, İslam dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İslam aleminin Hicrî 1442 yılını tebrik etti.



Erdoğan paylaşımında, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1442 yılını tebrik ediyor, yeni yılın ülkemiz, İslam dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.



İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı