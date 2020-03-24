Nefret suçu işleyen Can Ataklı hakkında suç duyurusu yağıyor: Eğitim-Bir-Sen'den sonra TÜRKAB... 24.03.2020 18:55

Son dakika haberine göre, Eğitimciler Birliği Sendikasınca (Eğitim-Bir-Sen), Gazeteci Can Ataklı hakkında başörtülü öğretmene yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu. avcılığa verilen dilekçede, başörtülü öğretmenin ders vermesini "facia" olarak nitelendiren Ataklı'nın halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs ile halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Eğitimciler Birliği Sendikasınca (Eğitim-Bir-Sen), Gazeteci Can Ataklı hakkında başörtülü öğretmene yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

Sendikanın avukatlarınca hazırlanan suç duyurusu dilekçesinde, Ataklı'nın, EBA TV üzerinden uzaktan eğitim veren başörtülü öğretmen hakkındaki sözlerine yer verildi.

Dilekçede, başörtülü öğretmenin ders vermesini "facia" olarak nitelendirdiği belirtilerek, Can Ataklı'nın halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs ile halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan, sendikadan yapılan açıklamada, Ataklı'nın EBA TV'de öğrencilere ders anlatan başörtülü öğretmen nezdinde manevi değerlere ve tüm başörtülülere dil uzattığı kaydedildi.

Açıklamada, "Eğitim-Bir-Sen olarak, milli ve manevi değerlerimizin korunması, bunlara el ve dil uzatanlara karşı her platformda mücadele verilmesi konusunda her zamanki tavrımızı ve kararlılığımızı koruyacağız." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKAB'DAN CAN ATAKLIYA DAVA

Öte yandan Türkiye Kardeşlik Birliği de CHP yandaşı Can Ataklı'ya dava açtı. TÜRKAB'dan yapılan açıklamada,





"Merhabalar

Bilindiği üzere Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de etkisini gösteren Kovid- 19 virüs salgınına karşı başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bütün devlet kurumlarımız, STK lar ve halkımız kollektif olarak bir mücadele içindedir.

Ülke olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde, belli kesimlerin toplumu ayrıştırıcı, kin ve nefret içeren söylemleri milli birlik ve beraberliğimize zarar vermek amacı gütmektedir. Bu bağlamda; halkımız tarafından kabul görmeyen, toplumda adeta yaşamayan, gündemden düşmüş, kendini bilmeyen birileri tarafından başörtülü öğretmenlerimize, kanaat önderlerimize, kültürmüz ve manevi değerlerimize saldıran bu ortaçağ zihniyetinin yozlaşmış ve tarihin çöplüğüne atılmş fikirler çerçevesinden hala çıkamadıklarını muşahade etmiş bulunuyoruz.

Bu doğrultuda dün itibari ile bir televizyon kanalında program sunan, esasen toplumumuzda bir karşılığı olmadığını düşündüğümüz Can Ataklı adlı şahsın Covid 19 salgınından dolayı Milli eğitim bakanlığımızın geliştirmiş olduğu uzaktan eğitim projesi kapsamında TRT EBA TV üzerinden verilen eğitimlerde görev yapan öğretmenimizin şahsında tüm başörtülü kamu görevlilerine kin ve nefretini kusmuştur. Yapılan bu eylem eleştiri sınırlarını aştığından ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçunu oluşturduğundan Türkiye Kardeşlik Birliği olarak hukuk önünde haklı mücadelemizi vermek adına bugün itibari ile adli işlemleri başlatmış bulunmaktayız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.