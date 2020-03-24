Sözcü yazarı Yılmaz Özdil darbe çığırtkanlığı mı yaptı? "Silahlı Kuvvetler'i göreve çağırın" 24.03.2020 16:41

Türkiye karşıtı haberlerin başını çeken Sözcü Gazetesi'nin yazarı Yılmaz Özdil, bir başka CHP yandaşı Ruhat Mengi’nin YouTube kanalında skandal açıklamalarda bulundu. Kriz tellalı darbe yandaşı Özdil, "Silahlı Kuvvetleri göreve çağırmak zorundasınız" dedi.

Türkiye karşıtı provokatif haberlerin başını çeken Sözcü Gazetesi'nin yazarı Yılmaz Özdil, bir başka CHP yanşdaı gazeteci Ruhat Mengi'nin YouTube kanalına konuk oldu.

Dünyayı saran ölümcül koronavirüsü konusuna ilişkin konuşan Özdil, kriz tellallığına soyunarak "İnsanların alarm durumuna geçmesi lazım" dedi.







BİLİNDİK ÇAĞRI: "ORDU GÖREVE"

Provokatif açıklamalarına bir yenisini ekleyen Özdil, devletin aldığı onca önlemi görmezden geldi. Dünyada yaşanan krize rağmen Türkiye'nin salgınla mücadeledeki başarısını göz ardı eden Özdil, "İnsanların alarm durumuna geçmesi gerektiğini" söyledi ve "Silahlı Kuvvetler'i göreve çağırmalısınız" sözleriyle büyük tepki çekti.



"RAKAMLAR ELİMDE VAR"

Kriz tellallığı yapan Özdil, Sağlık Bakanı Koca'nın her akşam kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendiriyor olmasını görmezden gelerek "İstanbul'dan sonra en büyük darbeyi yemiş olan şehir İzmir. Rakamlar benim elimde var. Topluma açıklamak zorundalar" dedi.



Özdil'in sözlerine soyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar, "Bu paranoyak ruh hastalarının topluma yaydığı korku ve panik havası, en az "koronavirüs kadar" tehlikeli bunun görülmesi lazım! Adam, "benim elimde rakamlar var" diyor! Sen DSÖ müsün?" yorumunda bulundu.