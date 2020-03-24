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Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'na video konferansla seslendi

Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'na video konferansla seslendi

24.03.2020 19:00

Çin'de ortaya çıkan koronavirüse alınan tedbiler ve önlemler artarak devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da koronavirüs tedbirleri kapsamında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yönetim kuruluyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çerçevesinde İstanbul'da alınan önlemler görüşüldü.


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