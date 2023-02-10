Haberler Haber Videoları "Ne olur elimi bırakmayın" Kahramanmaraş'ta mucize kurtuluş! Muhammed Şeyban'ın seslenişi yürekleri dağladı

"Ne olur elimi bırakmayın" Kahramanmaraş'ta mucize kurtuluş! Muhammed Şeyban'ın seslenişi yürekleri dağladı

"Ne olur elimi bırakmayın" Kahramanmaraş'ta mucize kurtuluş! Muhammed Şeyban'ın seslenişi yürekleri dağladı
10.02.2023 13:49

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:15
Hatay'a 450 jeneratör...
Haber 00:48
"İnanın televizyonlar size...
Haber 03:36
Eya, ölen annesini bırakmak...
Haber 06:57
Başkan Erdoğan deprem...
Haber 00:15
Mucizenin adı 20 günlük Kerem...
Haber 00:45
Sinem Apartmanı'nın yıkılma...
Haber 01:52
DEPREM TREN RAYLARININ yönünü...
Haber 00:59
FOX'un algı operasyonu canlı...
Haber 02:18
58 yaşındaki kadın 52 saat...
Haber 00:33
Yeni Malatyaspor kalecisi...
Haber 02:39
7 Şubat ölü ve yaralı sayısı...
Haber 00:50
'Göçük altındayım' yalanı...

Kahramanmaraş’ta yıkılan bir binanın enkazında kurtarılmayı bekleyen Muhammed Şeyban (32) depremin 82. Saatinde enkazdan canlı olarak çıkartıldı. Şeyban'ın ekipleri "Ne olur elimi bırakmayın" sözleri yürekleri dağladı.

Haber Videoları

Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazında kurtarılmayı bekleyen Muhammed Şeyban(32) depremin 82. Saatinde enkazdan canlı olarak çıkartıldı.
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin 82.saatinde bir mucizeye daha tanık olundu. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi İstasyon Mahallesinde bulunan 4 katlı Seher Apartmanı depremin yaşanmasının ardından enkaz haline döndü. Sivas'tan bölgeye arama kurtarma çalışmaları yapmak için intikal eden UMKE ve AFAD ekipleri depremin 82. saatinde 32 yaşındaki Muhammed Şeyban'ın sesini duydu. Uzun süren uğraşlar sonucunda enkazdan çıkarılan Şeyban'ın genel sağlık durumu iyi olduğu gözlenirken yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA