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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024, 17:35 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024, 17:45

Nazilli Trafik Kazası Son Dakika: Otomobil, otoyol inşaatı viyadük temeline uçtu; 3 ölü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Yenipazar- Bozdoğan yolu kenarındaki otoyol inşaatının viyadük ayak temeline içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil uçtu. 10 metre yükseklikten viyadük ayak temeline uçan 35 AS 4330 plakalı otomobilin kaza sırasında kırılan ön camından fırladıkları belirlenen Sedat Pehlivan (53), İbrahim Yaşar (47) ve İsmail Büyükgümüş'ün (61) cansız bedenlerine ulaştı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otoyol inşaatının viyadük ayak temeline uçan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yenipazar- Bozdoğan yolu kenarındaki otoyol inşaatının viyadük temelinde bugün saat 08.30 sıralarında otomobil fark eden işçiler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 10 metre yükseklikten viyadük ayak temeline uçan 35 AS 4330 plakalı otomobilin kaza sırasında kırılan ön camından fırladıkları belirlenen Sedat Pehlivan (53), İbrahim Yaşar (47) ve İsmail Büyükgümüş'ün (61) cansız bedenlerine ulaştı. Ölen 3 kişinin cenazesinin temel çukurundan çıkarılması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Jandarma ve savcının incelemesinin ardından cenazeler temel çukurundan çıkarılıp, Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Otomobilin İsmail Büyükgümüş'e ait olduğu, ancak kaza sırasında direksiyonda İbrahim Yaşar'ın olduğu belirlendi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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