NAVTEX ilanları sürecek mi? Türkiye'nin Oruç Reis için ilan ettiği yeni NAVTEX Atina’yı panikletti

02.09.2020 10:06

Türkiye’nin “Oruç Reis” sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’deki çalışmalarını 12 Eylül’e kadar uzatan yeni Navtex’i Atina’da büyük rahatsızlık yarattı. Yeni Türk Navtex’i öncekilere kıyasla Meis adasına daha yakın bölgeleri kapsıyor. Öte yandan Fransız "Europa 1" televizyonunun Fransa'ya ait "Charles de Gaulle" uçak gemisinin, "bilinmeyen bir misyon çerçevesinde" bu ay başlarında Doğu Akdeniz'e geleceğine ilişkin iddiası ise Atina'da memnuniyet yarattı.

BAE İLE ORTAK EĞİTİM

Bu arada Yunanistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) savaş uçaklarının 2 hafta sürmesi beklenen ortak eğitimi başladı. Girit Adası civarında uçuşlar gerçekleştirildi. BAE'den 6 adet F-16 savaş uçağı ve 80 personel Girit'te bulunuyor. Dün ayrıca, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan ile telefonda görüştü. İki liderin Doğu Akdeniz'deki son durum ve ülkeleri arasında tüm alanlarda işbirliğinin geliştirilmesini ele aldığı belirtildi.

SİLAHA 10 MİLYAR EURO

Öte yandan Yunan Maliye Bakanı Hristos Staikouras rakam belirtmemekle birlikte "Başbakan Miçotakis'ten, Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücünün takviye edilmesi için talimat aldım" diyerek, Yunan medyasında yer alan, 7-10 milyar Euro'luk bir silahlanma programının hazırlandığına ilişkin haberleri doğruladı. Yunan basını, Fransa'ya 12-18 adet Rafale tipi savaş uçağı ve 2 fırkateyn ile Almanya'ya denizaltılar için torpil siparişleri verileceğini yazdı. Sikorsky tipi helikopterler ve savaş uçakları için gerekli yedek parçaların satın alınacağı da kaydedildi. Yunanistan, 1996'daki Kardak Krizi'nden sonra 8 yıl içinde yaklaşık 50 milyar Euro olarak hesaplanan bir silahlanma yarışına girmişti. Söz konusu harcamalar, 2010'da başlayan ve geçen yıla kadar süren ekonomik krizin önemli nedenlerinden biri olmuştu. Fransız "Europa 1" televizyonunun Fransa'ya ait "Charles de Gaulle" uçak gemisinin, "bilinmeyen bir misyon çerçevesinde" bu ay başlarında Doğu Akdeniz'e geleceğine ilişkin iddiası ise Atina'da memnuniyet yarattı.

YUNAN VE RUM İKİLİSİNİ MARAŞ KORKUSU SARDI

Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi, Doğu Akdeniz'den sonra kapalı Maraş kenti ile ilgili kaygılanıyor. Hürriyet'in haberine göre, Rum medyası, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın bu cuma New York'ta BM ve ABD'li yetkililerle temaslarında Maraş'ı gündeme getireceğini yazdı. KKTC, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan bu yana kapalı tutulan turistik Maraş kentini ekim ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra açmayı planlıyor.

