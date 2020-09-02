ABD'den skandal karar! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosu kaldırıldı!

02.09.2020 10:18

ABD'den Kıbrıs adasındaki iki halk arasındaki eşitliği ve dengeyi yok sayan skandal bir karar geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu 2021 mali yılı için kaldırdığını bildirdi.

ABD'den Kıbrıs adasındaki iki halk arasındaki eşitliği ve dengeyi yok sayan skandal bir karar geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, Pompeo ve Anastasiadis'in yaptıkları telefon görüşmesinde, "ABD-GKRY ilişkilerinin derinleştirilmesi" konusunun ele alındığını vurguladı.



SÖZDE "ÖLÜMCÜL OLMAYAN SAVUNMA MALZEMELERİ"

Açıklamada, "Pompeo, Anastasiadis'e, 2021 mali yılı için Kıbrıs'a giden ya da Kıbrıs'tan çıkan, Uluslararası Silah Kaçakçılığı Düzenlemesi altında kontrol edilen ölümcül olmayan savunma malzemeleri ve savunma hizmetlerinin ihracatı, yeniden ihracatı, yeniden transferi ve geçici ithalatına yönelik kısıtlamaları kaldırma kararını bildirdi." ifadeleri yer aldı.

Görüşmede Pompeo'nun, tüm Kıbrıslılar ve bölge halkının yararına olacak şekilde adanın "iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleşmesi" için kapsamlı bir karara varılmasını desteklediğini vurguladığı aktarıldı.

POMPEO'DAN AÇIKLAMA: DOĞU AKDENİZ'DEKİ KİLİT ORTAĞIMIZ

Mike Pompeo ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, GKRY'i "Doğu Akdeniz'deki kilit ortağımız" olarak nitelendirdi.

GKRY ile savunma iş birliğini derinleştirdiklerinin altını çizen Pompeo, "Gelecek mali yıl için Kıbrıs'a öldürücü olmayan savunma malzemeleri ve hizmetlerinin satışına yönelik kısıtlamaları kaldıracağız." ifadesini kullandı.