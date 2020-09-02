Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Ankara Nallıhan'daki orman yangınına ilişkin açıklama

02.09.2020 04:46

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki yangının şu an itibarıyla tamamen çevrelendiğini söyledi. Orman Genel Müdürlüğündeki Yangın Yönetim Merkezinde, Nallıhan'daki yangının çıkış yerini ve müdahale eden ekiplerin bulunduğu noktaları harita üzerindem anlatan Pakdemirli, olay yerinin İHA'larla takip edildiğini ve anlık görüntü aktarımı olduğunu belirtti.