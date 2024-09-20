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Narin Güran'ın köyü için dikkat çeken rapor: Çocuklara baskı mı yapıldı?
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Narin Güran'ın köyü için dikkat çeken rapor: Çocuklara baskı mı yapıldı?

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024, 11:51 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024, 11:51

Diyarbakır Bağlar'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın yaşadığı Tavşantepe Mahallesi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmaları başlattı. Yapılan ön raporda, Narin Güran'ın köyündeki çocukların yaşanan olayla ilgili konuşmadıkları, bu durumu ya bastırdıkları ya da anlamlandırmakta zorluk çektiklerine dikkat çekildi. Ayrıca, ailelerin çocuklara konuyu konuşmama yönünde baskı yapmış olabilecekleri ihtimali üzerinde duruldu. İşte detaylar...

Narin Güranın köyü Tavşantepe için dikkat çeken rapor: Çocuklara baskı mı yapıldı?
Narin Güran'ın köyü Tavşantepe için dikkat çeken rapor: Çocuklara baskı mı yapıldı?

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