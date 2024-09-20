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Barış Boyun silahlı suç örgütünden gençlere rap tuzağı!
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Barış Boyun silahlı suç örgütünden gençlere rap tuzağı!

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024, 11:29 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024, 11:30

Barış Boyun’un silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen iddianamede 4 Rapçi de şüpheli olarak yer aldı. Çetenin gençleri nasıl suça sürüklediğine ve onları nasıl ağa düşürdüğüne dair detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek anlattı.

Liderliğini Barış Boyun'un (40), yaptığı Boyunlar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 311 şüpheliye yönelik hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 574 sayfalık iddianamede, bin 641 kez adı geçen Barış Boyun'un silahı suç örgütü lideri olduğu ve Bayram Demir, Tolga Gültepe, Zafer Boyun, Bahadır Akdağ ve 'Can Dalton' olarak bilinen Beratcan Gökdemir'in de olduğu 5 kişinin ise örgüt yöneticisi olduğu kaydedildi. İddianamede, suç örgütünün 95 eylemi tek tek anlatıldı. Örgütün amacına ulaşmak için her türlü eylemi gerçekleştirmekten imtina etmedikleri vurgulanan iddianamede, Barış Boyun ise 14 eylemin şüphelisi olarak yer aldı. Boyun hakkında "Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Tasarlayarak kasten öldürme ve tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten öldürme" gibi suçlardan toplamda bir ağırlaştırılmış müebbet, 3 kez müebbet ve 147 yıl 10 aydan 304 yıl 9 aya kadar hapsi istendi.

'100 MİLYON DİNLENDİLER'
Kırmızı bültenle arandığı İtalya'da yakalanan ve tutuklanarak iadesi beklenen Boyun'un hapisteyken yazdığı 3 adet mektupla, tüm işleri örgüt üyelerinden Gurur Işınçelik ve İtalya'da tutuklu örgüt yöneticisi Tolga Gültepe'nin kardeşi olan Mert Gültepe'ye devrettiği tespit edildi. Şarkıları 100 milyonun üzerinde dinlenen, çoğunlukla gençlerin takip ettiği "Heijan" lakaplı rapçi Doğan Tarda, "Muti" lakaplı Muhammet Nedim Doğan, "BIG" olarak bilinen Samet Işık, "CAC" olarak bilinen Şahan Terzioğlu da iddianamede şüpheli olarak yer aldı. 33'er yıla kadar hapisleri istendi.

'YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTÜ'
Rapçilerin yaptığı şarkılarda örgüte atıfta bulundukları, kliplerde silahlarla boy göstererek örgüte sosyal medya üzerinden sempati ve eleman sağlamaya çalıştıkları kaydedildi. Sosyal medyada 15-20 yaşlarındaki gençleri radarına alan suç örgütü yöneticileri ve üyeleri, devşirmeye çalıştı.

ENGİN POLAT VE KARDEŞİ DE ŞİKAYETÇİ
İddianamenin müştekileri arasında geçtiğimiz günlerde önce eşi Dilan Polat sonra kendisi tahliye olan Engin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat'ın da olduğu 142 kişi yer aldı.

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