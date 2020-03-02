Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Bodrum açıklarında batırılmaya çalışılan bottaki mülteciler Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Yunan görevliler tarafından batırmaya yönelik tehlikeli manevralar yapılması, ateş açılması ve açevala gönderiyle (manevra için kullanılan uzun sopalar) lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenlere vurulması kameralara saniye saniye yansıdı.
Mülteci botunda dehşet anları! Yunan Sahil Güvenliği mülteci botunu böyle batırmaya çalıştı02.03.2020 14:12
- Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
- Müge Anlı'daki kayıp Özcan Eren'le ilgili şok detay! Fidye için mi kaçırıldı, organ mafyası mı işin içinde? (2 Mart Pazartesi)
- Mülteci botunda dehşet anları! Yunan Sahil Güvenliği mülteci botunu böyle batırmaya çalıştı
- Yerli ve milli ÇNRA'lar Bahar Kalkanı Harekatı'nda da Mehmetçiğimizin yanında
- İstanbul Pendik'te bulunan özel hastanede ‘yetkisiz estetik ameliyatı’na suçüstü operasyonu kamerada
- Yunan askeri sınırda bir mülteci göçmeni sırtından vurarak öldürdü! (Olay yerinden ilk görüntü)
- Başkan Erdoğan'dan Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri kabulünde önemli açıklamalar | Video
- Son dakika: Balat tacizcisi serbest kaldı!
- Bahar Kalkanı Harekatı'nın yıldızı KORAL oldu! Rejimi kör ve sağır etti! İşte sahada görev yapan milli silahlar...
- Katil Esad rejimine SİHA'larla ağır darbe! SİHA'lar, İdlib'deki hedefleri nasıl vurdu?
- Katil Esad askerlerini ambulanslarla mı taşıyor?
- Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş Bahar Kalkanı açıklaması
- Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
- Müge Anlı'daki kayıp Özcan Eren'le ilgili şok detay! Fidye için mi kaçırıldı, organ mafyası mı işin içinde? (2 Mart Pazartesi)
- Mülteci botunda dehşet anları! Yunan Sahil Güvenliği mülteci botunu böyle batırmaya çalıştı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.