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Mülteci botunda dehşet anları! Yunan Sahil Güvenliği mülteci botunu böyle batırmaya çalıştı

Mülteci botunda dehşet anları! Yunan Sahil Güvenliği mülteci botunu böyle batırmaya çalıştı

02.03.2020 14:12

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Bodrum açıklarında batırılmaya çalışılan bottaki mülteciler Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Yunan görevliler tarafından batırmaya yönelik tehlikeli manevralar yapılması, ateş açılması ve açevala gönderiyle (manevra için kullanılan uzun sopalar) lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenlere vurulması kameralara saniye saniye yansıdı.


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