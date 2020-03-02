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Yerli ve milli ÇNRA'lar Bahar Kalkanı Harekatı'nda da Mehmetçiğimizin yanında

Yerli ve milli ÇNRA'lar Bahar Kalkanı Harekatı'nda da Mehmetçiğimizin yanında

02.03.2020 13:54

Türkiye, Bahar Kalkanı harekatıyla Esad rejimine darbe üstüne darbe vuruyor. Savunma Sanayii Başkanlığı, Twitter'da ROKETSAN'ın ürettiği yüzde yüz yerli ve milli Çok Namlulu Roketatarların görüntülerini paylaştı ve "Savunma Sanayimiz roket ve mühimmatları ile Kahraman Mehmetçiğimizin yanında!" notunu düştü.


Savunma Sanayii Başkanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ROKETSAN'ın ürettiği yüzde yüz yerli ve milli Çok Namlulu Roketatarların görüntülerini paylaştı.

Paylaşımda, "Yerli ve Milli Şirketlerimizden ROKETSAN tüm üretim hatlarıyla tam kapasite çalışıyor. Savunma Sanayimiz roket ve mühimmatları ile Kahraman Mehmetçiğimizin yanında! Her şey vatan için" ifadelerine yer verildi.

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