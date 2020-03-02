Müge Anlı'daki kayıp Özcan Eren'le ilgili şok detay! Fidye için mi kaçırıldı, organ mafyası mı işin içinde? (2 Mart Pazartesi) 02.03.2020 14:10

Müge Anlı son bölümde Özcan Eren'le ilgili son durum! 22 yaşındaki Özcan Eren’in kaybının üzerinden 25 gün geçti. İsmail ve Hatice Eren çifti, 7 Şubat’ta Manisa Soma’dan kaybolan 22 yaşındaki oğulları Özcan Eren’i bulmak için Müge Anlı canlı yayınına katılmış ve tecrübeli sunucudan yardım istemişti. 22 yaşındaki gencin, kaybolduktan sonra dedesi Şaban Eren’in evine bırakılan bir fidye mektubu dikkat çekti. 450 bin lira istendiği yazan fidye mektubunda kullanılan ifadeler, bu mektubun hedef şaşırtmak için yazıldığını düşündürdü. Organ mafyası detayı ise herkesi şoke etti. İşte Müge Anlı'daki Özcan Eren'den son durum!