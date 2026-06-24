Karabük'te odun yüklü kamyon şarampole devrildi: Sürücü yaralı!

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 21:29

Zeminin Yumuşaması Kazaya Neden Oldu

Kaza, Karabük Merkez Baklabostan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Aydın I. idaresindeki odun yüklü kamyon, bölgedeki arazi şartları ve zeminin yumuşaması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan tonlarca ağırlıktaki kamyon, şarampole devrildi.

Ekipler Zamanla Yarıştı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye hızla ulaşan jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, kamyonda sıkışan sürücüyü kurtarmak için koordineli bir çalışma başlattı.

Ekiplerin titiz ve yoğun uğraşları sonucunda araçtan çıkarılan yaralı sürücü Aydın I.'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Talihsiz sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.