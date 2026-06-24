CANLI YAYIN
Geri
Karabük'te odun yüklü kamyon şarampole devrildi: Sürücü yaralı!

Karabük'te odun yüklü kamyon şarampole devrildi: Sürücü yaralı!

Baklabostan mevkisinde orman yolunda seyir halindeyken yumuşayan zemin nedeniyle kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Zeminin Yumuşaması Kazaya Neden Oldu

Kaza, Karabük Merkez Baklabostan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Aydın I. idaresindeki odun yüklü kamyon, bölgedeki arazi şartları ve zeminin yumuşaması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan tonlarca ağırlıktaki kamyon, şarampole devrildi.

Ekipler Zamanla Yarıştı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye hızla ulaşan jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, kamyonda sıkışan sürücüyü kurtarmak için koordineli bir çalışma başlattı.

Ekiplerin titiz ve yoğun uğraşları sonucunda araçtan çıkarılan yaralı sürücü Aydın I.'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Talihsiz sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Kartal'da ev sahibi kiracı kavgası: Niyazi Tanyeli hayatını kaybetti
Kartal'da ev sahibi kiracı kavgası: Niyazi Tanyeli hayatını kaybetti
Esenyurt'ta korkunç cinayet! Pusu kurup infaz ettiler
Esenyurt'ta korkunç cinayet! Pusu kurup infaz ettiler
Başkan Erdoğan: "Trump ile baş başa görüşebiliriz"
Başkan Erdoğan: "Trump ile baş başa görüşebiliriz"
Balıkesir Edremit'te kamyon kazası: 1 ölü 1 yaralı
Balıkesir Edremit'te kamyon kazası: 1 ölü 1 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle