Gebze Adliyesi önünde kurşun yağdırdılar | VİDEO
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde adliye binası önünde bekleyen E.A., iki kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Bacaklarından vurularak kanlar içinde kalan yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, adalet sarayı önünde yaşanan o hareketli dakikalar anbean kameraya yansıdı.
Şüphelilerden biri anında yakalandı
Silah sesleri üzerine adliyede görevli polisler ve çevredeki vatandaşlar hemen harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi ve sağlık görevlisi sevk edildi. Bu sırada olay yerinden hızla kaçmaya çalışan iki saldırgandan biri, polis ekiplerinin anında müdahalesiyle kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Hayati tehlikesi bulunmuyor
Yaralı E.A.'ya ilk müdahale, kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından adliye önünde yapıldı. Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hemen tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel