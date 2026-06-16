Gebze Adliyesi önünde kurşun yağdırdılar | VİDEO

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 17:35

Şüphelilerden biri anında yakalandı

Silah sesleri üzerine adliyede görevli polisler ve çevredeki vatandaşlar hemen harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi ve sağlık görevlisi sevk edildi. Bu sırada olay yerinden hızla kaçmaya çalışan iki saldırgandan biri, polis ekiplerinin anında müdahalesiyle kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Hayati tehlikesi bulunmuyor

Yaralı E.A.'ya ilk müdahale, kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından adliye önünde yapıldı. Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hemen tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.