Muhalefetin koltuk kavgası... Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu

Yalanda sınır tanımayan fondaş medya aparatı Sözcü gazetesinin iftiracı yazarı Yılmaz Özdil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Özdil gündem belirleyemeyen muhalefet medyasına da sert yüklenerek, "Armut gibi oturma, gündem belirle" ifadelerini kullandı. Seçimlerde gönlünden geçen bir aday olduğunu da söyleyen Özdil, Kılıçdaroğlu'nun eğer aday olursa asla cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini vurguladı. Özdil yazılarında devamlı CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu parlatıyor. Haberin detayları...

Küstah kalemiyle devamlı provokasyon üreten Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Bizim TV'de Lale Özan Arslan'a muhalefetin adaylığı için gönlünden geçen ismin olmasını istedi.

Özdil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulundu ve cumhurbaşkanı adaylığı için de "düşündüğü adayın yıkıp geçeceğini" söyledi.