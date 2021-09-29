Meteorolojiden 10 ile kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (Hava Durumu 29-09-2021 Çarşamba)

Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesinden yayınlandı. Yapılan yeni tahminlerde özellikle Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyıları, Burdur, Ankara, Çankırı, Konya, Erzurum, Kars, Ardahan, Antalya, Hatay ve Kırklareli için gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı. Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra etkili olacağı öğrenildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte il il güncel hava durumu tahminleri...