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Muğla’da korkunç kaza! Tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

Muğla’da korkunç kaza! Tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti
09.03.2021 19:39
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 3'ünün aynı aileden olduğu öğrenildi.


Mehmet Serter (55) idaresindeki 07 LH 035 plakalı otomobil, Makedonya uyruklu Z.M. yönetimindeki GE 1827 AC plakalı tırla Kaş-Fethiye sahil yolu Eşen Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

AYNI AİLEDEN ÜÇ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, sürücü Mehmet Serter ve otomobildeki Ümmühan Alaca (29), Emir Alaca (10) ve Savaş Alaca (34) ile Ayşe İkis (59) yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Ulaşıma kapanan yol, ekiplerin kaza yerinde yaptığı inceleme ve temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Yabancı plakalı tırın şoförü Z.M. gözaltına alındı.

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