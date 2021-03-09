Başkan Erdoğan'dan Pelin Öztekin'e taziye telefonu

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin'i telefonla arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan, görüşmede Rasim Öztekin'in başarılı oyunculuğu ve saygın kişiliğiyle toplumun her kesiminin sevgisini kazandığını belirterek, merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.



Başkan Erdoğan, görüşmede, Rasim Öztekin'in başarılı oyunculuğu ve saygın kişiliğiyle toplumun her kesiminin sevgisini kazandığını belirterek, merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.









ACI HABERİ BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Usta oyuncu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztekin'in vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurdu. Ölüm haberini alan çok sayıda oyuncu arkadaşı hastaneye geldi.









Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.



SİYASİLERDEN USTA TİYATROCU RASİM ÖZTEKİN'İN İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu sanatçı Rasim Öztekin'in yaşamını yitirmesinin ardından siyasiler başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığımı mesajında, "Dizi, tiyatro ve sinemamızın sevilen ismi, usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Öztekin'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.









Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Usta bir sanatçıyı, bir büyük değeri kaybettik. Mevla mekanını cennet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Ailesine taziyelerimi iletiyor ve sabırlar diliyorum. Canlandırdığı karakterler ne kadar içten, ne kadar bizdendi..." ifadelerine yer verdi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başsağlığı mesajında "Tiyatro ve sinemamızın usta oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.









Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk tiyatrosunun usta ismi, kıymetli sanatçımız Rasim Öztekin'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Dümbüllü'nün kavuğu atasız kaldı. Türk tiyatrosuna, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun" mesajlarına yer verdi.









AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çok değerli bir ustayı kaybettik. Sanat hayatımızın üstadlarından Rasim Öztekin'e rahmet diliyoruz. Evlerimize yıllarca bir aile ferdi gibi konuk oldu. Artık kalplerimizde bir aile ferdi gibi yaşayacak" mesajını paylaştı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Rasim Öztekin'in vefatıyla ilgili yaptığı paylaşımda "Hayat verdiği karakterler ile bazen güldüren bazen hüzünlendiren ama her defasında bir kez daha kendine hayran bırakan usta sanatçı Rasim Öztekin'in vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.









İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Türk sinema ve tiyatrosunun üstadlarından, ülkemizin yetiştirdiği kıymetli oyuncu Rasim Öztekin'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Ülkemiz önemli bir değerini kaybetti Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN