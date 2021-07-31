Muğla Datça'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi! AFAD Kandilli son depremler...

Muğla deprem şiddeti kaç? Muğla Datça deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Muğla Datça açıklarında bir deprem meydana geldiği açıklandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 22.57'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte ayrıntılar..

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 22.57'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.57'de, Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'nın 44,17 kilometre açığındaki depremin derinliği, 3,20 kilometre olarak belirlendi. Deprem nedeniyle herhangi olumsuzluk bildirilmedi.

BİR DEPREM DAHA

AFAD, saat 22.57'de gerçekleşen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından 3.8 büyüklüğünde bir depremin daha kaydedildiğini duyurdu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.07.31 23:04:23 36.3692 27.0675 1.7 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.31 22:57:55 36.3590 27.0260 9.2 -.- 4.6 4.8 AKDENIZ İlksel

2021.07.31 22:14:38 37.8850 26.8487 7.5 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.31 21:54:50 34.6545 26.5062 22.1 -.- 3.4 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.31 20:49:29 36.4183 27.1278 8.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.31 20:04:15 37.3535 26.9357 13.6 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.31 18:22:31 40.8035 29.1210 9.5 -.- 1.7 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel

2021.07.31 17:50:29 38.9745 26.0725 18.8 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.31 17:38:21 38.9547 26.0418 6.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.31 17:09:20 37.3463 27.9132 0.0 -.- 1.6 -.- KAYABASI-MILAS (MUGLA) İlksel

2021.07.31 17:01:17 38.3535 38.9610 21.2 -.- 1.8 -.- YUREKKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.07.31 15:22:09 39.8830 26.2957 1.4 -.- 1.3 -.- PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) İlksel

2021.07.31 14:59:21 39.2112 40.2713 7.1 -.- 2.3 -.- DARKOPRU-KIGI (BINGOL) İlksel

2021.07.31 14:03:58 39.2423 40.3037 5.9 -.- 2.8 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel