Milyoner'e 'Pokemon' damgası! Satoşi Tajiri, "Pokemon" video oyunu ve animasyon dizisini tasarlarken hangi koleksiyondan ilham almıştır?

ATV’nin sevilen yapımlarından Kim Milyoner Olmak İster’in bu akşam ki bölümüne 'Pokemon' sorusu damga vurdu. Satoşi Tajiri, "Pokemon" video oyunu ve animasyon dizisini tasarlarken hangi koleksiyondan ilham almıştır? İşte merak edilen sorunun doğru cevabı...

Satoşi Tajiri, "Pokemon" video oyunu ve animasyon dizisini tasarlarken hangi koleksiyondan ilham almıştır? ATV'de her Cumartesi akşamı izleyenlerle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılar 1 milyon lira değerindeki ulaşmak için bilgilerini kullanıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yarışmada bir yarışmacıya sorulan sorunun cevabı haberimizde!

A: Çiçek koleksiyonu

B: Deniz kabuğu koleksiyonu

C: Böcek koleksiyonu

D: Yumurta koleksiyonu

Doğru cevap: Böcek koleksiyonu