Muğla'da bıçaklı saldırı: Genç kadın evinin bahçesinde hedef alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iş dönüşü evine giren bir kadın, bahçesinde saklanan kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İş Dönüşü Dehşeti Yaşadı

Edinilen bilgiye göre, Konacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde yaşayan Güler B., işten çıkarak evine geldi. Bahçe kapısından girdiği sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından hedef alınan talihsiz kadın, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Saldırgan ise karanlıktan yararlanarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Polis Her Yerde Saldırganı Arıyor

Çevredeki vatandaşların çığlıkları duyması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı kadını Bodrum Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Güler B.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri şüphelinin eşkalini belirlemek ve yakalamak için bölgedeki tüm güvenlik kamera kayıtlarını mercek altına aldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.