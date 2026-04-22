CANLI YAYIN
Geri
Muğla'da bıçaklı saldırı: Genç kadın evinin bahçesinde hedef alındı

İşten eve döndüğü sırada bahçede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanan Güler B. yaşam mücadelesi veriyor. Olay yerinden kaçan zanlının kimliğinin tespit edilmesi için bölgedeki kameralar inceleme altına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iş dönüşü evine giren bir kadın, bahçesinde saklanan kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İş Dönüşü Dehşeti Yaşadı

Edinilen bilgiye göre, Konacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde yaşayan Güler B., işten çıkarak evine geldi. Bahçe kapısından girdiği sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından hedef alınan talihsiz kadın, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Saldırgan ise karanlıktan yararlanarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Polis Her Yerde Saldırganı Arıyor

Çevredeki vatandaşların çığlıkları duyması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı kadını Bodrum Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Güler B.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri şüphelinin eşkalini belirlemek ve yakalamak için bölgedeki tüm güvenlik kamera kayıtlarını mercek altına aldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle