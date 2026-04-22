Sarıyer'de işe giderken pusuya düşürüldü: Silahlı saldırının arkasından suç örgütü çıktı

Sarıyer'de pusunun perde arkası aralandı: Saldırı örgüt işi çıktı

İstanbul Sarıyer'de 18 Nisan sabahı meydana gelen ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının detayları gün yüzüne çıktı. İşe gitmek için evinden çıkan Sami B.'ye yönelik pusunun, organize suç örgütü bağlantılı olduğu saptandı.

Aracının Yanında Kurşun Yağmuruna Tutuldu

Olay, Bahçeköy Yeni Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında yaşandı. Sami B., işe gitmek üzere aracının yanına geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin hedefi oldu. Zanlı, 6 el ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçarken, bacağından yaralanan Sami B. çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 6 adet boş kovan muhafaza altına alındı.

Emniyet Şebekeyi Çözdü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, saldırının ardından geniş çaplı bir çalışma başlattı. İstihbarat birimleriyle yapılan ortak çalışma sonucunda, saldırının yurt dışında bulunan bir baronun liderliğini yaptığı suç örgütü tarafından planlandığı belirlendi.

Eş Zamanlı Operasyonla 6 Gözaltı

İlk etapta saldırıya doğrudan karıştığı belirlenen bir kişi Sarıyer'de yakalandı. Operasyonu derinleştiren ekipler, dün gerçekleştirdikleri ikinci dalga baskınlarla olayla bağlantılı 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin saklandıkları adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 6 zanlının emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Yaralı Sami B.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.