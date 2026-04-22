Ankara'da gökyüzü delindi: Başkent sağanak yağışa teslim oldu

Başkent Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı adeta durma noktasına getirdi. Kısa sürede etkisini artıran kuvvetli yağış nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Trafik Durma Noktasına Geldi

Yağışın en yoğun olduğu bölgelerde ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Görüş mesafesinin düşmesi ve yollarda oluşan su göletleri nedeniyle şehir içi ulaşımda ciddi aksamalar meydana geldi. Yağışla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar, bazı bölgelerde ağaçların sallanmasına ve tabelaların uçmasına neden olarak tehlike yarattı.

Valilikten Kritik "Dikkatli Olun" Çağrısı

Yaşanan olumsuzlukların ardından Ankara Valiliği bir açıklama yayımlayarak vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere dayandırılan açıklamada, sağanağın yerel olarak kuvvetli devam edeceği belirtildi.