Müge Anlı'daki kayıp Ahmet Çetin'den acı haber! Kayıp eşyaları dere kenarında bulunmuştu! Cansız bedenine ulaşıldı

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Ahmet Çetin'in kaybolmasına ilişkin olayda yeni bir gelişme yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugün ki bölümünün hemen ardından kayıp olarak aranılan 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in cansız bedenini bulundu. Müge Anlı'nın canlı yayında sorduğu sorular karşısında bocalayan Murat Karakeleş, kaybolmadan önce sabah saatlerine kadar birlikte alkol aldığı arkadaşı Ahmet Çetin ve o geceyle ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söylemişti. Gelişmelerin ardından Murat Karakeleş'in de gözaltına alındı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugün ki bölümünde olaya dair yaşanan gelişmeler...