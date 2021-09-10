Haberler Haber Videoları Müge Anlı'daki kayıp Ahmet Çetin'den acı haber! Kayıp eşyaları dere kenarında bulunmuştu! Cansız bedenine ulaşıldı

Müge Anlı'daki kayıp Ahmet Çetin'den acı haber! Kayıp eşyaları dere kenarında bulunmuştu! Cansız bedenine ulaşıldı

Müge Anlı'daki kayıp Ahmet Çetin'den acı haber! Kayıp eşyaları dere kenarında bulunmuştu! Cansız bedenine ulaşıldı
10.09.2021 19:02 - Son Güncelleme: 10.09.2021 19:02
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Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Ahmet Çetin'in kaybolmasına ilişkin olayda yeni bir gelişme yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugün ki bölümünün hemen ardından kayıp olarak aranılan 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in cansız bedenini bulundu. Müge Anlı'nın canlı yayında sorduğu sorular karşısında bocalayan Murat Karakeleş, kaybolmadan önce sabah saatlerine kadar birlikte alkol aldığı arkadaşı Ahmet Çetin ve o geceyle ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söylemişti. Gelişmelerin ardından Murat Karakeleş'in de gözaltına alındı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugün ki bölümünde olaya dair yaşanan gelişmeler...


Müge Anlı, kayıp olarak aradığı 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in programın hemen ardından cansız bedeninin bulunduğu bilgisine ulaştı. Genç adamın öğle saatlerinde Beylerbeyi sahilinde bulunmasının üzerine olay yerine Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği ve sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi.

Cansız bedeni denizden çıkarılan şahsın ailesinin yaptığı teşhisin ardından Ahmet Çetin olduğu netleştirildi

Ahmet Çetin'in cansız bedeni otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna götürülürken aynı dakikalarda şüpheli arkadaşı Murat Karakeleş'in de gözaltına alındığı öğrenildi.

Müge Anlı'nın canlı yayında sorduğu sorular karşısında bocalayan Murat Karakeleş, kaybolmadan önce sabah saatlerine kadar birlikte alkol aldığı arkadaşı Ahmet Çetin ve o geceyle ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söylemişti.


Olayın cinayet mi yoksa boğulma sonucu mu olduğuna dair henüz bir bilgi netleştirilmezken şüpheli Murat Karakeleş'in emniyetteki sorgusunda Ahmet Çetin'in ölümüne ilişkin bildiklerini anlatması bekleniyor.

Oğullarının bulunması için tek çare olarak Müge Anlı'ya başvuran Çetin ailesinin acı haber karşısında yıkıldığı öğrenildi.
Son Dakika Haberi: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Kayıp Ahmet Çetin'den acı haber...


Öte yandan, 4 Eylül'den beri kayıp olan 24 yaşındaki gencin eşyaları derede bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından bulunan ayakkabı, cüzdan ve çorapları karakola götürdü.

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