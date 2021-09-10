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Bolu'da tır ile işçi servisi çarpıştı: 13 yaralı

Bolu'da tır ile işçi servisi çarpıştı: 13 yaralı
10.09.2021 10:13 - Son Güncelleme: 10.09.2021 10:13
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Bolu Mengen Gökçesu kara yolu Değirmenbeli mevkisinde Özcan E.'nin kullandığı 14 ABG 851 plakalı tır, işçi taşıyan Dursun Ö.'nün kullandığı 14 BJ 765 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada 13 kişi yaralandı.


Bolu'da tır ile çarpışan işçi servisindeki 13 kişi yaralandı.

Özcan E'nin kullandığı 14 ABG 851 plakalı tır, Mengen Gökçesu kara yolu Değirmenbeli mevkisinde, işçi taşıyan Dursun Ö. idaresindeki 14 BJ 765 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen işçi servisindeki 13 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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