Müge Anlı'da son dakika: Şen kardeşler cinayetinde dehşet evinden görüntüler ortaya çıktı bakıcı detayı kan dondurdu! Katil kim?

Müge Anlı'da son dakika: Şen kardeşler cinayetinde dehşet evinden görüntüler ortaya çıktı bakıcı detayı kan dondurdu! İşkenceye maruz kalarak can verdiği ileri sürülen Hüseyin ve Metin Şen'in katili kim? Atv ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınınında ele alınan Hatay'daki Şen kardeşler cinayetinde tüyler ürperten detaylar yer alıyor.

KATİL KİM?

Şen kardeşler cinayetinde vahşet evinden görüntüler ortaya çıktı bakıcı detayı kan dondurdu! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni haftaya iki kardeşin cinayeti damga

vurdu. Hatay'ın merkeze bağlı Alaattin Mahallesi'nde evlerinde darp edilip işkence edilmiş bir şekilde bulunan

80 ve 83 yaşlarındaki iki kardeşin davası gündeme bomba gibi düştü.