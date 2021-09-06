Haberler Haber Videoları Müge Anlı'da son dakika: Şen kardeşler cinayetinde dehşet evinden görüntüler ortaya çıktı bakıcı detayı kan dondurdu! Katil kim?

Müge Anlı'da son dakika: Şen kardeşler cinayetinde dehşet evinden görüntüler ortaya çıktı bakıcı detayı kan dondurdu! Katil kim?

Müge Anlı'da son dakika: Şen kardeşler cinayetinde dehşet evinden görüntüler ortaya çıktı bakıcı detayı kan dondurdu! Katil kim?
06.09.2021 12:35 - Son Güncelleme: 06.09.2021 12:40
Ana Sayfa 27:30
Başkan Erdoğan'dan yüz yüz...
Ana Sayfa 04:10
Olay boşanma davasında karar...
Ana Sayfa 04:25
O atasözü gerçek oldu
Ana Sayfa 00:59
6 Filistinli en yüksek...
Ana Sayfa 01:09
Akşener prompterdan bile...
Ana Sayfa 01:50
Korku dolu anlar! Evi ateşe...
Ana Sayfa 01:17
Gine’de darbe girişimi iddiası
Ana Sayfa 02:49
Babaya son bakış! Antalya'da...
Ana Sayfa 00:25
Devlet Bahçeli'nin yanında...
Ana Sayfa 04:37
Yapımı 10 gün sürüyor!...
Ana Sayfa 04:47
CHP'de bir taciz skandalı...
Ana Sayfa 00:59
İstanbul'da fabrika yangını!...

Müge Anlı'da son dakika: Şen kardeşler cinayetinde dehşet evinden görüntüler ortaya çıktı bakıcı detayı kan dondurdu! İşkenceye maruz kalarak can verdiği ileri sürülen Hüseyin ve Metin Şen'in katili kim? Atv ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınınında ele alınan Hatay'daki Şen kardeşler cinayetinde tüyler ürperten detaylar yer alıyor.


KATİL KİM?

Şen kardeşler cinayetinde vahşet evinden görüntüler ortaya çıktı bakıcı detayı kan dondurdu! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni haftaya iki kardeşin cinayeti damga
vurdu. Hatay'ın merkeze bağlı Alaattin Mahallesi'nde evlerinde darp edilip işkence edilmiş bir şekilde bulunan
80 ve 83 yaşlarındaki iki kardeşin davası gündeme bomba gibi düştü.

Haber Videoları
SON DAKİKA