CHP yine bir taciz skandalıyla gündemde. Öyle ki CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz Çalışan, çaycı bir kadına tacizde bulunmasının ardından sessiz sedasız görevden alındı. Olayın detaylarını A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı. CHP Genel Merkezi'nin taciz olayını uzun süre önce bildiği ve basına yansımadığı için üzerini örttüğü öğrenildi.

İddiaya göre, Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, henüz ismi bilinmeyen parti binasındaki çaycı bir kadını taciz ettiği ve ses kayıtlarının ortaya çıkması üzerine CHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı.

Sosyal medyaya yansıyan ses kayıtlarının ardından birçok kullanıcı tarafından tepki alan o anların ardından harekete geçildi ve İl Başkanı Oğuz'un görevine son verildi.

CHP, ÇAYCI KADINA YAPILAN TACİZİ SESSİZ SEDASIZ KAPATTI

Erzurum CHP İl Başkanlığında yaklaşık 1 ay önce meydana gelen taciz olayının üzeri sessiz sedasız kapatıldı. CHP İl Başkanı Bülent Oğuz, partide çalışan kadın çaycıya kendisiyle birlikte olmak istediğini söyleyerek sık sık tacizde bulundu. Sonunda durumu ses kaydına alan çaycı kadın iddiasını ispatladı.

YİNE 'KUMPAS' SAVUNMASI

CHP Genel Merkezi ise Oğuz'un sessiz sedasız istifasını alırken herhangi bir açıklama yapmadı. Parti içinde bu iğrenç olayla "İl başkanına kumpas" kurulduğu durumun taciz olmadığı söylendi. Ancak CHP'li İl Başkanının kadın görevli ile birlikte olmak istediği ses kaydıyla ortaya çıktı.

CHP TACİZİ ÖRTBASA ÇALIŞTI

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi yetkilileri, taciz olayına CHP Genel Merkezi'nin sessiz kaldığını aktardı. CHP'nin olayla ilgili suç duyurusunda bulunmadığı belirtilirken, olayın örtbas edilmesi için çaba sarf edildiği aktarıldı.

Memleket Partisi Erzurum İl Başkanı Serhatcan Eş konuyla ilgili olarak CHP yönetimini topa tuttu. Eş yaptığı paylaşımda, "Size kadınlar nasıl güvensin? Bunu yazdım diye CHP düşmanı mı diyeceksiniz?" ifadelerini kullandı.