Müge Anlı'da son dakika: Şen kardeşler cinayetinde dehşet evinden görüntüler ortaya çıktı bakıcı detayı kan dondurdu! Katil kim?
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi yaşandı o bakıcılar konuştu. Şen kardeşler cinayetinde dehşet evinden görüntüler ortaya çıktı bakıcı detayı kan dondurdu! İşkenceye maruz kalarak can verdiği ileri sürülen Hüseyin ve Metin Şen'in katili kim? Atv ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınınında ele alınan Hatay'daki Şen kardeşler cinayetinde tüyler ürperten detaylar yer alıyor.
KATİL KİM?
Şen kardeşler cinayetinde vahşet evinden görüntüler ortaya çıktı bakıcı detayı kan dondurdu! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni haftaya iki kardeşin cinayeti damga vurdu. Hatay'ın merkeze bağlı Alaattin Mahallesi'nde evlerinde darp edilip işkence edilmiş bir şekilde bulunan 80 ve 83 yaşlarındaki iki kardeşin davası gündeme bomba gibi düştü.
ŞEN KARDEŞLER CİNAYETİ OLAYI NEDİR?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Şen kardeşler cinayeti ile ilgili şunlar biliniyor: Hatay Merkez'e bağlı evlerinde yaşayan kardeşler, 2020 yılında hayatını kaybetti. İşkence görerek öldürüldüğü söylenen Hüseyin ve Metin kardeşleri kimin öldürdüğü sorgulanıyor. İki kardeşin evinde korkunç cinayete kurban gitmesinin ardından ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu. 80 ve 83 yaşındaki kardeşlerin cinayetinde suçlanan isimler arasında bakıcıları da yer alıyor.
8 Ekim 2020 tarihinde Hatay'da yaşanan olayda evde bulunan 83 yaşındaki Hüseyin Şen ve 80 yaşındaki
Mehmet Şen'in birisi veya birileri tarafından darp edilip ardından kesici aletlerle işkence gördüğü bilgisi Müge
Anlı'da yeni hafta da büyük merak uyandırdı.
BAKICI EMEL CENGİZ'DEN ŞÜPHELENİLİYOR
Yaşanan olayın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kardeşlerden birisinin 11 gün sonra diğerinin iki buçuk ay sonra hayatını kaybettiği bilinse de olaydaki Emel Cengiz isimli bakıcının olayın ardından kaçması
bütün şüpheleri üzerine çekti.
EVDEKİ ŞOK DETAYLAR!
Olay yeri inceleme ekiplerinden yapılan açıklamada evde boğuşma izlerine rastlansa da Emel Cengiz isimli bakıcının hiçbir ses duymaması ve soğukkanlı davranışları, evde bulunan erkek kardeşlerin dışında başka bir erkeğin DNA'sının bulunması, evin bahçe telinin kesilmesi ve evin kapısının zorlanması, hiçbir maddi değeri bulunmayan eşyaların çalınmaması gibi bulgular merak arttırdı.