Müge Anlı’da son dakika: Şen kardeşler cinayetinde dehşet evinden görüntüler ortaya çıktı bakıcı detayı kan dondurdu! Katil kim?

ŞEN KARDEŞLER CİNAYETİ OLAYI NEDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Şen kardeşler cinayeti ile ilgili şunlar biliniyor: Hatay Merkez'e bağlı evlerinde yaşayan kardeşler, 2020 yılında hayatını kaybetti. İşkence görerek öldürüldüğü söylenen Hüseyin ve Metin kardeşleri kimin öldürdüğü sorgulanıyor. İki kardeşin evinde korkunç cinayete kurban gitmesinin ardından ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu. 80 ve 83 yaşındaki kardeşlerin cinayetinde suçlanan isimler arasında bakıcıları da yer alıyor.