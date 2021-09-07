Müge Anlı'da son dakika: Palu ailesi karar duruşması! Enişte Tuncer Ustael için müebbet hapis istenmişti işte Palu ailesi özeti...

Müge Anlı'da son dakika.. Palu ailesi karar duruşması Türkiye'yi ekran başına kilitledi. 4 tutuklu 6 sanığın bulunduğu davada karar duruşması görüldü. Türkiye gündemine bomba gibi düşen Palu ailesi duruşması son olarak 7 Haziran 2021'de görülmüştü ancak usulen bozulan kararın ardından bugün görülen yeni duruşmada karar çıktı! Kocaeli'de Meryem Tahnal'ın öldürülmesi olayı ile ilgili yargılanan Palu ailesi ve ailenin damadı Tuncer Ustael hakkında mütalaa verildi. Cumhuriyet Savcısı, damat Tuncer Ustael'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ederken, diğer sanıkların ise 'kasten adam öldürmeye yardım etme' suçundan cezalandırılmaları istenmişti. İşte Palu ailesi olayında son durum...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Bu kapsamda konulardan biri de Palu ailesi olmaya devam ediyor.

PALU AİLESİ OLAYI ÖZETİ

Olaydan önce Palu ailesi şu kişilerden oluşuyor: Aslen Ordulu ancak yaşamlarını Kocaeli'nde sürdüren Harun-Havva Palu çiftinin 5 çocuğu var. Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek. Ahmet Tanhal ile evlendikten sonra İstanbul'a taşınan Meryem 'in 2 çocuğu oldu oldu: Melike ve Recep. Kocaeli'de yaşayan Emine ise Tuncer Ustael ile evlendi. Çiftin 1 kızı ve oğlu Enes doğdu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesi hakkında yargılandıkları mahkemece verilen karar bozuldu.

Olayla ilgili süren soruşturmada kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alınmıştı.