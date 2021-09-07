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Müge Anlı'da son dakika: Palu ailesi karar duruşması! Enişte Tuncer Ustael için müebbet hapis istenmişti işte Palu ailesi özeti...

Müge Anlı'da son dakika.. Palu ailesi karar duruşması Türkiye'yi ekran başına kilitledi. 4 tutuklu 6 sanığın bulunduğu davada karar duruşması görüldü. Türkiye gündemine bomba gibi düşen Palu ailesi duruşması son olarak 7 Haziran 2021'de görülmüştü ancak usulen bozulan kararın ardından bugün görülen yeni duruşmada karar çıktı! Kocaeli'de Meryem Tahnal'ın öldürülmesi olayı ile ilgili yargılanan Palu ailesi ve ailenin damadı Tuncer Ustael hakkında mütalaa verildi. Cumhuriyet Savcısı, damat Tuncer Ustael'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ederken, diğer sanıkların ise 'kasten adam öldürmeye yardım etme' suçundan cezalandırılmaları istenmişti. İşte Palu ailesi olayında son durum...

07.09.2021 12:27 - Son Güncelleme: 07.09.2021 12:54
Müge Anlı’da son dakika: Palu ailesi karar duruşması! Enişte Tuncer Ustael için müebbet hapis istenmişti işte Palu ailesi özeti...

MÜGE ANLI'DA SON DAKİKA PALU AİLESİ GELİŞMESİ!

Palu ailesi karar duruşması! Enişte Tuncer Ustael için müebbet hapis istenmişti işte Palu ailesi özeti...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı’da son dakika: Palu ailesi karar duruşması! Enişte Tuncer Ustael için müebbet hapis istenmişti işte Palu ailesi özeti...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Bu kapsamda konulardan biri de Palu ailesi olmaya devam ediyor.

Müge Anlı’da son dakika: Palu ailesi karar duruşması! Enişte Tuncer Ustael için müebbet hapis istenmişti işte Palu ailesi özeti...

PALU AİLESİ SON DURUM!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesi hakkında yargılandıkları mahkemece verilen karar bozuldu. Palu ailesi ve ailenin damadı Tuncer Ustael'in yargılanmasına başlanmıştı.

Müge Anlı’da son dakika: Palu ailesi karar duruşması! Enişte Tuncer Ustael için müebbet hapis istenmişti işte Palu ailesi özeti...

12 Mart itibarıyla Melike Tanhal davası Sakarya'da görülüyor. Müge Anlı son gelişmeleri 17 Mart tarihi itibarıyla aktarıyor. Palu davasında 3. duruşma gerçekleşti. Meryem Tahnal cinayetinde, anne Havva Palu yaşı nedeniyle cezaevinden tahliye edildi.

Müge Anlı’da son dakika: Palu ailesi karar duruşması! Enişte Tuncer Ustael için müebbet hapis istenmişti işte Palu ailesi özeti...

PALU AİLESİ OLAYI ÖZETİ

Olaydan önce Palu ailesi şu kişilerden oluşuyor: Aslen Ordulu ancak yaşamlarını Kocaeli'nde sürdüren Harun-Havva Palu çiftinin 5 çocuğu var. Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek. Ahmet Tanhal ile evlendikten sonra İstanbul'a taşınan Meryem 'in 2 çocuğu oldu oldu: Melike ve Recep. Kocaeli'de yaşayan Emine ise Tuncer Ustael ile evlendi. Çiftin 1 kızı ve oğlu Enes doğdu.

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