Müge Anlı'da Levent Karaduman cinayetinde son dakika tutuklama kararı!

Müge Anlı'daki Levent Karaduman'ın kayıp dosyası, 7 yıl sonra cinayet dosyasına dönüştü. Atv ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen ismi Müge Anlı, canlı yayında kuzen Ali Osman Sepetçi hakkında 7 yıl sonra gelen gözaltı kararını açıklamıştı. Üzerinden çok geçmeden teyze oğlu Ali Osman'dan Levent Karaduman cinayeti itirafı geldi. Müge Anlı'nın Denizli'de aradığı Levent Karaduman'ın cesedine ulaşıldı. Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Ali Osman Sepetçi kuvvetli cinayet şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi..