Müge Anlı'da son dakika tutuklama kararı! 7 yıl önce öldürülen Levent Karaduman'ın cesedi parça parça bulundu

ARDINDAN TUTUKLAMA KARARI!

Müge Anlı'nın canlı yayında son dakika gelişmesini paylaşmasının ardından çok geçmeden beklenen itiraf geldi. Denizli'de, 7 yıl önce ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Levent Karaduman'a ait olduğu değerlendirilen ceset, ortağı olan teyzesinin oğlu Ali Osman Sepetçi'nin evinin arkasındaki 9 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. Müge Anlı, son dakika bilgisini 7 Temmuz Atv canlı yayınında açıkladı. Levent Karaduman'ın kuzeni Ali Osman Sepetçi tutuklanarak cezaevine gönderildi ve böylece Müge Anlı'da bir cinayet dosyası daha aydınlanmış oldu.