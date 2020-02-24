Müge Anlı'da kayıp olarak aranan gencin cesedi Dalaman'da bulundu! Burhan Aykurt cinayetinde kan donduran ayrıntılar... |Video 24.02.2020 11:26

Muğla Fethiye'de 29 Kasım 2018 tarihinde kaybolan 35 yaşındaki Burhan Aykurt, 15 aydır her yerde aranıyordu. Ailesi, oğullarının başına ne geldiğinin ortaya çıkması için Müge Anlı'ya başvurmuş, ağabey Mahmut Aykurt, Müge Anlı'nın sıralı soruları karşısında canlı yayında itirafta bulunmuştu. Ağabey Aykurt, Müge Anlı'ya itirafında, "Kardeşimin başına ne geldi, bilmiyorum. Kaçırılıp öldürüldüğü olayını ben uydurdum. Polis ilgilensin diye yalan söyledim" ifadelerini kullanmıştı. 24 Şubat Müge Anlı canlı yayınında Burhan Aykurt'la alakalı üzücü bir gelişme yaşandı. Muğla Dalaman'da bir çoban köpeğiyle birlikte kuzugöbeği mantarı ararken Burhan Aykurt'un iskelet halindeki cesedini buldu? Ceset üzerinde yapılan incelemede 'Burhan Aykurt'a' ait kimlik çıktı. Ormanlık alanda cesedi bulunan Burhan Aykurt'un katili kim? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmesi!

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Burhan Aykurt gelişmesi! 15 aydır kendisinden haber alınamayan 35 yaşındaki Burhan Aykurt'un cesedine ulaşıldı. Ağabey Burhan Aykurt, kardeşi Burhan Aykurt'un başına bir cisim vurularak öldürülüp ormana atılmış olabileceğini ileri sürmüştü. Müge Anlı'nın ısrarlı soruları karşısında Müge Anlı canlı yayınında itirafta bulunan ağabey Mahmut Aykurt herkesi şoke etmişti. İşte 24 Şubat Müge Anlı son dakika gelişmeleri...

BİR ÇOBANIN AV KÖPEĞİ TARAFINDAN BULUNDU

Muğla'nın Dalaman ilçesi Kavacık mahallesi İnhisarı sokak Menevişli mevkiinde ormanlık alanda hayvanlarını otlatmakta olan bir çobanın köpeği hızla yanından ayrılıp bir noktaya gitti. Çoban iddiaya göre köpeği ıslık çalarak yanına çağırdı. Ancak köpek bulunduğu yerden ayrılmayıp sık sık havlayınca çoban bu kez köpeğin yanına gitti.

CESET ÇÜRÜMÜŞ HALDE BULUNDU

Çoban çürümüş vaziyetteki cesedi görünce hemen Kavacık mahalle muhtarı Selahi Altın'ı arayıp bir ceset gördüğünü ifade edip jandarmaya bildirmesini istedi. Muhtar Altın, olayı jandarmaya bildirirken jandarma ekipleri kısa sürede cesedin bulunduğu yere gelerek inceleme ve araştırma yaptı.

ÖLÜM NEDENİ...

Bu arada Ortaca Cumhuriyet Savcısı da hemen olay yerine gitti. Ceset üzerinde yapılan incelemede 'Burhan Aykurt'a' ait kimlik çıktı. Ceset inceleme ve araştırmanın ardından geniş çaplı otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burhan Aykurt'un ölüm nedeninin otopsi sonrası belirlenebileceği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.