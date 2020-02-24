Son dakika: TSK 50 araçlık konvoy ile İdlib'e girdi! 24.02.2020 11:18

Son dakika haberleri... TSK, Katil Esad’ın Türk askerine saldırı düzenlemesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘her an girebiliriz’ dediği İdlib’e 50 araçlık konvoy halinde girdi. Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri de Türk askerlerine eşlik etti. İşte ilk görüntüler…

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait yaklaşık 50 araçlık konvoy İdlib'e girdi. Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 50 araçlık yeni bir askeri konvoy siviller için güvenli bir bölge oluşturmak amacıyla sabah saatlerinde İdlib'e girdi. Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri de Türk askerlerine eşlik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin İdlib meselesindeki kararlılığını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a telefon görüşmelerinde ilettiğini belirterek, "Bundan sonraki süreçte 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz, tekrar bu konuları konuşacağız." dedi.

TÜRKİYE'NİN MENFAATİ NEYİ GEREKTİRİYORSA ONU YAPACAGIZ

"Ekonomiyle ilgili kararlarımızı alırken de terörle mücadeleyi yürütürken de kimseden icazet almıyoruz." diyen Erdoğan, Türkiye'nin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapıp uyguladıklarını vurguladı.

TERÖRİSTLERDEN O BÖLGEYİ TEMİZLEDİK

Erdoğan, yurt dışında ve içinde gerçekleştirilen operasyonlarda bölücü terör örgütüne en tarihinin en ağır darbelerini indirdiklerini, teröristleri açtıkları çukurlara gömmekle kalmayıp aynı zamanda terör örgütünü Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Pençe harekatlarıyla Suriye ve Irak'ta hezimete uğrattıklarını ifade etti. Suriye içerisinde 8 bin 300 kilometrekarelik alanı

DEAŞ'lı, PKK/YPG'li teröristlerden temizlediklerine işaret eden Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

MİSAK-I MİLLİ DENİLEN BİR TARİHİMİZ VAR

"Bir dönem PKK'lı canilerin cirit attığı bölgelerde şimdi huzur, barış, istikrar var. İnşallah aynı sükunet ortamını 4 milyon insanın yaşadığı İdlib'de de tesis edeceğiz. Bay Kemal diyor ki 'Ne işiniz var orada?' Bay Kemal, 'Partim Atatürk'ün partisidir.' diyorsun, değil mi? Şu anda Atatürk senin bu söylediklerini duyuyor. Misak-ı Milli denilen bir tarihimiz var, değil mi? Sağ olsaydı Misakımilli ile bunun 'Ne işiniz var orada?' dediği yerlerde kim olacaktı?

BUNLARIN KAFASI BASMAZ

Biz olacaktık ama bunun kafası basmaz. Bu bir defa başında olduğu partinin geçmişini bile bilmez. O kadar bu işlerden geri. Bu, biliyorsunuz kasetle gelmedi mi, kasetle geldi. 'Aday değilim.' dedi, ertesi gün bir kaset, kasetle beraber bir de baktık ki

CHP'nin başına geçmiş."

"İDLİB MESELESİ EN AZ AFRİN, BARIŞ PINARI HAREKATI BÖLGESİ KADAR ÖNEMLİDİR"

Başkan Erdoğan, "Bizim açımızdan İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı Harekatı bölgesi kadar önemlidir. Bu konudaki kararlılığımızı dün akşam Sayın Putin'e de açıkça ifade ettim. Dün öğlen Sayın Merkel'e, Sayın Macron'a da ifade ettim.

EN İYİ NETİCEYİ ELE EDECEĞİZ

Bundan sonraki süreçte 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz, tekrar bu konuları konuşacağız. İnşallah bu meselede de ülkemizin ve Suriyeli kardeşlerimizin çıkarlarına en uygun neticeyi elde edeceğiz." diye konuştu.