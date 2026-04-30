Hava ve denizde 6 yeni milli insansız sistem geliyor

Teknolojinin Kalbi İstanbul'da Atacak

Avrupa'nın en büyük savunma sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs tarihlerinde kapılarını açıyor. İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek organizasyonda, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Deniz SOTM haberleşme çözümü, deniz platformları için dönüm noktası olacak özellikleriyle ilk kez görücüye çıkacak.

Hareket Halinde Kesintisiz İletişim

Açık denizlerdeki en büyük sorun olan bağlantı kopmalarına çözüm sunan Deniz SOTM, hareket halindeyken uyduyu sürekli takip edebilen gelişmiş bir izleme kabiliyetine sahip. NETA Elektronik imzalı sistem; dalgalı denizler ve zorlu meteorolojik koşullar altında bile gemi ve deniz araçlarının uydu bağlantısını koparmadan veri iletimini sürdürmesine olanak tanıyor.

İDA Platformları İçin Özel Tasarım

Gelişen İnsansız Deniz Aracı (İDA) ekosistemine tam uyum sağlayacak şekilde modüler tasarlanan sistem, farklı boyut ve konfigürasyonlarda üretilebiliyor. Bu esneklik, yeni nesil İDA platformlarının çok uzak mesafelerden yüksek veri kapasitesiyle kontrol edilmesini ve kritik görevlerde güvenilir bir iletişim altyapısına sahip olmasını mümkün kılıyor.

Geniş Kullanım Alanı ve Yüksek Kapasite

Deniz SOTM sadece askeri gemilerle sınırlı kalmayıp; ticari gemilerden açık deniz enerji tesislerine, özel yatlardan lojistik platformlara kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek. Yüksek veri iletim kapasitesi ve dayanıklı tasarımıyla dikkat çeken yerli sistem, Türkiye'nin denizlerdeki dijital bağımsızlığına önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor.