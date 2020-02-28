Müge Anlı son dakika Sezai Harman gelişmesiyle şoke oldu! O isim konuştu: Boğazına bıçak dayadı ve... 28.02.2020 14:39

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Sezai Harman gelişmesi! Evli ve iki çocuk babası Sezai Harman, eşi Ayşe Hanım tarafından zehirlenerek mi öldürüldü? Akılalmaz ölüm hakkında ortaya atılan iddialar kan dondurmaya devam ederken, Müge Anlı, Sezai Harman'ın komşusundan duydukları karşısında şoke oldu. 28 Şubat Müge Anlı canlı yayınında herkesin ağzını açık bırakan sözlerin sahibi ise Sezai Harman'ın eşi Ayşe Hanım'dı... İşte Müge Anlı'da son dakika Sezai Harman cinayeti gelişmesi!

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Sezai Harman gelişmesi herkesi şoke etti. Kan donduran Sezai Harman olayında Müge Anlı'ya konuşan komşu anlattıklarıyla tüyler ürpertti. İşte 28 Şubat Müge Anlı canlı yayınında Sezai Harman gelişmesi...

Müge Anlı'da ölümü araştırılan 64 yaşındaki Sezai Harman, 18 Mart 2019 tarihinde Manisa Ahmetli'deki evinde ölü olarak bulundu. Sezai Harman'ın ailesi Sezai Bey'i, eşi Ayşe Hanım'ın zehirleyerek öldürdüğünden şüphelendiklerini ileri sürdü. Ayşe Hanım'ın kızları da üvey babalarını annelerinin zehirlemiş olabileceğini iddia etti.

"ÇOK UTANIYORUM"

Baş şüpheli Ayşe Hanım'ın kızı Eda, önceki gün annesi ile sevgilisinin fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından bugün Müge Anlı canlı yayınında, "Annemin yaptıklarından dolayı çok utanıyorum. Buraya ilk geldiğimde susmak istedim ama yapamadım. Susamıyor insan. Ölene kadar bu benimle olacak, unutamayacağım artık." dedi."Ben annem acaba benim yediğim gibi güzel yemekler yiyor mudur? diye düşünürken, annemin yaptıkları çok gücüme gitti" diyen Eda Hanım, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

"ELLERİ AYAKLARI TİTRİYORDU"

Sezai Harman'ı hastaneye götüren köy sakini de konuştu. "Elleri ayakları titriyordu, daha önce zehirlendiğinde olduğu gibiydi." diyen köy sakinine mahalle muhtarı da katıldı.Manisa Ahmetli Muhtarı, Müge Anlı ekibine "Ayşe Hanım'a Sezai Bey'i özel hastaneye götürelim dedim ancak kabul etmedi ve devlet hastanesine sürmemi söyledi."

"Aynı daha önce zehirlendiği gibi hareketler yapıyor, titriyordu. O gün Ayşe Hanım bir su şişesi verdi elime 'Bunu zehir sanırlar üzerime gelirler sen bunu al' dedi, ben de aldım ama sonra arabaya çocuklar giriyor çıkıyor içerler bir şey olur belli mi olur dedim ve şişenin içindekini döktüm, şişeyi de attım." dedi.

Bu sözler Müge Anlı ve stüdyoda şok etkisi yarattı.

"ELLERİN KOCALARI ÖLDÜ BİR SEN GEBEREMEDİN!"

Sezai Harman'ın ölümüyle ilgili asıl bomba itiraf ise komşudan geldi. 64 yaşında eşi tarafından zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilen Sezai Harman'ın komşusu, "Ayşe Sezai Amca'yı öldüreceğini hep söylüyordu. En son balkonda boğazına bıçak dayadı ve 'seni öldürürüm' diyerek bağırdı. 'Ellerin kocaları öldü bir sen geberemedin!' diye neredeyse her gün söyleniyordu Ayşe. 'Ölünce emekliliğini yiyeceğim, hepsi bana kalacak' diyordu."Ve sözlerine şu şekilde son verdi: Benim de bazı sorunlarım oldu. Başka bir komşu da bana 'Sen de Ayşe gibi zehirleviyer kurtul' dedi.